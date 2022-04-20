Командир морпехов в Мариуполе предложил варианты спасения города

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волына, защищающий Мариуполь, предложил два варианта спасения города и его жителей. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



«Первый это резкая военная операция, которая будет происходить прямо сейчас со всеми необходимыми средствами. Количественной, оснащённой группировкой сил, которая в один рывок, резким и глубоким ударом соединит нас в нашем районе обороны. Ключевым считаю превосходство в воздухе и артиллерии. Вариант возможный, хотя сложный и рискованный. Второй - политическое решение. Его вижу вполне реальным при условии эффективной дипломатии».



Волына призвал дипломатов содействовать международному контролю за безопасностью выхода боевого гарнизона и гражданских лиц, попавших в капкан войны в Мариуполе.



Свое обращение Волынский адресовал мировым лидерам, гражданским и религиозным деятелям, дипломатам.



«Есть шанс спасти Мариуполь. Жизнь тысяч людей сейчас в ваших руках», - заявил комбриг.



Ранее заместитель командира полка «Азов» Святослав «Калина» Паламарь заявил, что завод «Азовсталь» в Мариуполе «разбомблен и уничтожен практически полностью». По его словам, на завод сбрасываются «сверхмощные бомбы», а под завалами находится «очень много людей».



«Мы будем воевать, мы будем использовать каждый оставшийся у нас патрон, но мы призываем родину спасти гражданских, раненых и забрать тела», — подчеркнул Паламарь.