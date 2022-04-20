Прокуроры подозревают сотрудницу сельсовета на Луганщине в государственной измене

Правоохранители начали уголовное производство относительно чиновницы поселкового совета в Луганской области, подозреваемой в государственной измене. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.



По данным следствия, чиновница Станично-Луганской поселковой военно-гражданской администрации перешла на сторону врага в условиях военного положения.



«Она дала согласие сотрудничать с российским агрессором в оккупационных „органах власти“ – в структуре так называемой прокуратуры „ЛНР“, где занимается преследованием граждан, остающихся верными Украине», – сказано в сообщении.



Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил начала уголовное производство по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Украины).