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Российские войска пытаются продолжить наступление на Донбассе — Генштаб ВСУ

20 апреля 2022, 07:48

Российские войска пытаются продолжить наступление на Донбассе — Генштаб ВСУ

Российские войска пытаются продолжать наступление в Восточной операционной зоне с целью установления контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.

Отмечается, что оккупант не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины.

На Донецком и Таврическом направлениях российские войска продолжают обстреливать передовые позиции украинских войск и искать слабые места в обороне по всей линии столкновения. Продолжается ведение боевых действий в районах населенных пунктов Кременная, Торское и Зеленая Долина. Противник осуществляет перегруппировку с целью дальнейшего наступления в направлении населенного пункта Лиман. Он пытается совершать наступление с целью продвижения вглубь населённого пункта Попасная. После попыток штурма российскими оккупантами в Рубежном и Северодонецке в местную больницу города Новоайдар доставлено около 130 раненых военнослужащих противника. Их количество уточняется.

В Донецком направлении российские силы вели штурмовые действия в районе населенного пункта Марьинка. Основные усилия войска РФ сосредотачивают на захвате города Мариуполя, продолжают штурм в районе завода «Азовсталь». Оккупант ведет боевые действия в районе населенных пунктов Великая Новоселка, Ровнополь и Сторожево. Продолжает осуществлять логистическое обеспечение войск.

На Волынском и Полесском направлениях войска РФ активных действий не предпринимали. Сохраняется угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов российской авиацией по объектам на территории Украины с использованием территории, аэродромной сети и воздушного пространства Беларуси. Определенные подразделения белорусских вооруженных сил продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Производят инженерное оборудование позиций и наблюдательных постов.

На Северском направлении признаков формирования ударной группировки войск РФ для возобновления наступательных действий ВСУ не обнаружено. Охрана участка украинско-российской границы в указанном направлении осуществляется Россией в усиленном режиме. Продолжаются мероприятия инженерного оборудования опорных пунктов в приграничных с Украиной районах.

На Слобожанском направлении оккупант осуществляет перегруппировку и пополнение запасов. Продолжает частичную блокировку Харькова и обстрелы города.

На Изюмском направлении противник предпринял попытку наступления в направлении Сулиговка, Дибривне. Российские военные пытаются проводить воздушную разведку направлений наступления с применением беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занимаемых рубежей, совершает обстрелы позиций украинских войск. Ведутся боевые действия в районе населенного пункта Александровка. В дальнейшем российские захватчики продолжат обстрелы позиций украинской армии и ведение боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области.

Из Харьковской области в пункт постоянной дислокации (населенный пункт Солоты Белгородской области) из-за тяжелых потерь оккупанты вывели батальонную тактическую группу 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа для восстановления боеспособности.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак российских сил, уничтожены двенадцать танков, двадцать восемь единиц бронированной и две единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система.

Группировкой Воздушных сил ВСУ за предыдущие сутки были поражены девять воздушных целей: один самолет, один вертолет, шесть БПЛА разных типов и крылатая ракета.

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