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На «Азовстали» обвалилось одно из подземных убежищ, заявили в «Азове»

20 апреля 2022, 08:47

На «Азовстали» обвалилось одно из подземных убежищ, заявили в «Азове»

На заводе «Азовсталь», где спасаются сотни мирных жителей, во вторник обвалилось одно из подземных убежищ в результате ударов со стороны российских сил. При этом информацию о трех сотнях погибших подтвердить не могут, но пострадавшие там точно есть.

Об этом рассказал один из командиров полка «Азов» Максим Жорин телеканалу «Настоящее время». Жорин находится в Киеве, но отметил, что поддерживает связь с бойцами в Мариуполе.

«Это правда. Сегодня (19 апреля — Ред.) таких ударов было много и одно из таких убежишь обвалилось. На данный момент я не могу подтвердить информацию о погибших. Пострадавшие там точно есть, но сколько их именно определить мы не можем», — рассказал Жорин.

Также он назвал неправдой информацию российских СМИ о том, что войска РФ отбила некоторые позиции на «Азовстали» и выводит оттуда мирных жителей.

«"Азовсталь" контролируется и удерживается украинскими силами», — отметил он.

Жорин подтвердил, что на заводе находится «большое количество» гражданских лиц, которые укрываются в подземных помещениях завода.

Вчера днем стало известно, что в районе завода «Азовсталь» произошел сильный взрыв. Бизнесмен Сергей Тарута утверждал, что под завалами больницы в районе меткомбината оказалось около 300 человек. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опроверг заявление Таруты о сбросе бомбы на больницу с людьми. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко подтвердил факт взрыва, однако не смог подтвердить информацию о жертвах среди жителей и военных.

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