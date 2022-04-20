На Луганщине Новодружеск остался без газа из-за обстрелов

В результате ночных обстрелов в Новодружеске Луганской области повредился газопровод. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Пострадал городок, расположенный вплотную к Лисичанску — Новодружеск. После полуночи россияне открыли огонь по жилым домам. Загорелись два в центральной части города, сколько еще повреждено обломками и взрывной волной — устанавливаем», — рассказал Гайдай.



Он отметил, что в городе перебит газопровод. Утром аварийная служба проверит, как быстро его можно отремонтировать.



Несколько раз за ночь силы РФ также обстреляли Горское, добавил Гайдай.



Также глава ОВА сообщил о том, что в Лисичанске были разминированы три дома.



«Вчера пиротехническими расчетами ГСЧС в Лисичанске проверены 10 домов, ранее оказывавшихся под обстрелами. В семи из них остатки взрывоопасных предметов не найдены. Своевременно обнаружили неразорванные реактивные снаряды в трех домах. Теперь там безопасно, если можно так сказать», — рассказал Гайдай.