Более 578 детей пострадали в Украине из-за вооруженной агрессии РФ

Более 578 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.



«По состоянию на утро 20 апреля официальное число погибших детей не изменилось – 205. Выросло количество раненых – 373», - сказано в сообщении.



Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.



Согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 118, Киевской – 108, Харьковской – 91, Черниговской – 57, Херсонской – 43, Николаевской – 40, Луганской – 36, Запорожской – 25, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.



Стало известно, что 15 марта в с. Старая Буда Бучанского района Киевской области в результате обстрела жилого дома получили ранения двое детей 6 и 8 лет. Они в тот же день военными РФ принудительно были переправлены в Мозырь Республики Беларусь.



18 апреля в результате обстрела жилого массива в с. Берестово Бахмутского района Донецкой области получил ранение 16-летний подросток.



Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1141 учебное заведение, из них 99 разрушено полностью.