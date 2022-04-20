Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Война Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Мариуполе оккупанты угрожают расстреливать всех жителей без белых повязок

20 апреля 2022, 10:34

В Мариуполе оккупанты угрожают расстреливать всех жителей без белых повязок

В Мариуполе российские военные угрожают расстреливать всех жителей без белых повязок, заявил советник мэра Петр Андрющенко.

По его словам, оккупанты от «мягких» предложений носить белые ленты гражданским, как отметку «свой-чужой», перешли к прямым угрозам об открытии огня на поражение по каждому, кто будет находиться на улице без таких отметок.

Также на машины гражданским необходимо наносить символику Z.

Андрющенко полагает, что это сознательная провокация, чтобы такой «приманкой» выявлять огневые точки ВСУ.

О необходимости носить белые повязки в Мариуполе сообщали и в эфире пропагандистского канала «Соловьев.Live».

Читайте также:

Надоело ожидание смерти: История жителей Мариуполя, которые смогли вырваться из блокады

Еще по теме

Места
Мариуполь
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
06:48
Прокуроры подозревают сотрудницу сельсовета на Луганщине в государственной измене
23:20
Пушилин заявил о планах присоединить часть Запорожской области к «ДНР»
22:53
Наступление на Донбассе. Россия бомбит «Азовсталь». Дайджест НД за день ►
20:52
На Луганщине ликвидирован один из командиров боевиков «ЛНР»
14:51
Оккупанты провели «голосование» за вхождение района Запорожской области в «ДНР»
10:18
Силы РФ штурмуют «Азовсталь», Пушилин «не подтверждает» большого количества гражданских на заводе
00:01
Старт битвы за Донбасс, Медведчук просит обмен. Дайджест НД за день ►
20:30
Жители Макеевки и Донецка будут получать воду из пруда
17:08
Монобанк закроет счета клиентов, проживающих на подконтрольной «Л/ДНР» территории
11:40
Оккупанты расстреляли автомобиль с мирными жителями в Кременной. Четверо погибших — ОВА
00:08
России не удается наступление на Донбассе и полный захват Мариуполя. Дайджест НД за день ►
21:56
Боевик Безлер принимает участие в войне: Опубликовал фото из Бердянска
10:24
«ДНР» заявила о 79 погибших и 323 раненых жителях за время эскалации на Донбассе
09:41
В Макеевке будут пить воду из ставка, а в Мариуполе может не остаться мужчин. Дайджест НД за день ►
16:52
Оккупанты репрессируют командиров, которые провалили задачи РФ в Украине
все новости
11:02
Блогеру Антону Птушкину запретили въезд в Россию
10:34
В Мариуполе оккупанты угрожают расстреливать всех жителей без белых повязок
09:41
Украина и Россия договорились о гуманитарном коридоре из Мариуполя
09:21
Более 578 детей пострадали в Украине из-за вооруженной агрессии РФ
09:09
На Луганщине Новодружеск остался без газа из-за обстрелов
08:47
На «Азовстали» обвалилось одно из подземных убежищ, заявили в «Азове»
07:48
Российские войска пытаются продолжить наступление на Донбассе — Генштаб ВСУ
07:20
США готовят еще один пакет военной помощи Украине на $800 млн
06:48
Прокуроры подозревают сотрудницу сельсовета на Луганщине в государственной измене
06:21
«Укрзализныця» назначила 7 эвакуационных рейсов, в том числе один — с Донбасса
05:59
Командир морпехов в Мариуполе предложил варианты спасения города
00:08
Власти Запорожской области рассказали, что «обращение» к «ДНР» приняли обманом
23:42
Зеленский: Мы не слышим ответа РФ по обмену жителей и защитников Мариуполя на Медведчука
23:20
Пушилин заявил о планах присоединить часть Запорожской области к «ДНР»
23:20
Зеленский призвал жителей захваченных территорий не сотрудничать с оккупантами
все новости
ВИДЕО
Наступление на Донбассе. Россия бомбит «Азовсталь». Дайджест НД за день ►
19 апреля, 22:53
Старт битвы за Донбасс, Медведчук просит обмен. Дайджест НД за день ►
19 апреля, 00:01
России не удается наступление на Донбассе и полный захват Мариуполя. Дайджест НД за день ►
18 апреля, 00:08

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция