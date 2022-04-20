В Мариуполе оккупанты угрожают расстреливать всех жителей без белых повязок

В Мариуполе российские военные угрожают расстреливать всех жителей без белых повязок, заявил советник мэра Петр Андрющенко.



По его словам, оккупанты от «мягких» предложений носить белые ленты гражданским, как отметку «свой-чужой», перешли к прямым угрозам об открытии огня на поражение по каждому, кто будет находиться на улице без таких отметок.



Также на машины гражданским необходимо наносить символику Z.



Андрющенко полагает, что это сознательная провокация, чтобы такой «приманкой» выявлять огневые точки ВСУ.



О необходимости носить белые повязки в Мариуполе сообщали и в эфире пропагандистского канала «Соловьев.Live».