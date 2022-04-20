Блогеру Антону Птушкину запретили въезд в Россию

Украинскому тревел-блогеру и экс-ведущему «Орла и решки» Антону Птушкину запретили въезд в Россию на 50 лет. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.



Запрет на въезд в РФ действует с 16 апреля и продлится до 2072 года. Это связано с его позицией относительно войны России против Украины, отмечает Baza.



Птушкину через месяц исполнится 38 лет, соответственно, приехать в Россию блогер, снимающий путешествия, сможет, когда ему исполнится почти 88 лет.

Ранее анонимные телеграм-каналы сообщили, что въезд в Россию на 50 лет также запрещен не менее чем 20 украинским артистам, журналистам и блогерам. В их число входят такие знаменитости, как Макс Барских, Дмитрий Монатик, Верка Сердючка, телеведущий Андрей Бедняков, доктор Евгений Комаровский и другие. Однако Baza смогла подтвердить информацию только по Антону Птушкину.