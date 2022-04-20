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Главу «МВД ЛНР» арестовала ФСБ, утверждает украинская разведка

20 апреля 2022, 11:54

Главу «МВД ЛНР» арестовала ФСБ, утверждает украинская разведка

Игорь Корнет. Скриншот из видео «МВД ЛНР» Игорь Корнет. Скриншот из видео «МВД ЛНР»

ФСБ России арестовала «министра внутренних дел» группировки «ЛНР» Игоря Корнета и посадила в СИЗО в Ростове-на-Дону. Об этом заявило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Как утверждают разведчики, арест связан с неудачей на фронте, поэтому Москва приступила к «чистке» руководителей «ЛНР».

ГУР МОУ подчеркнуло, что арест Корнета вызвал негативную реакцию со стороны силовых структур и политического руководства «республики», которые оценивают это как начало изменений в силовом блоке квази-государства. Там добавили, что со стороны главы «ЛНР» Леонида Пасечника «прикладываются все усилия для освобождения Корнета из-под ареста и восстановления в должности».

Вместе с тем вчера, 19 апреля, «МВД ЛНР» опубликовало видео, как утверждается, с Харьковской области. На видео Игорь Корнет командует подразделением «полиции». Когда именно был снят ролик — неизвестно.

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