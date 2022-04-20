Главу «МВД ЛНР» арестовала ФСБ, утверждает украинская разведка

Игорь Корнет. Скриншот из видео «МВД ЛНР»

ФСБ России арестовала «министра внутренних дел» группировки «ЛНР» Игоря Корнета и посадила в СИЗО в Ростове-на-Дону. Об этом заявило Главное управление разведки Минобороны Украины.



Как утверждают разведчики, арест связан с неудачей на фронте, поэтому Москва приступила к «чистке» руководителей «ЛНР».



ГУР МОУ подчеркнуло, что арест Корнета вызвал негативную реакцию со стороны силовых структур и политического руководства «республики», которые оценивают это как начало изменений в силовом блоке квази-государства. Там добавили, что со стороны главы «ЛНР» Леонида Пасечника «прикладываются все усилия для освобождения Корнета из-под ареста и восстановления в должности».



Вместе с тем вчера, 19 апреля, «МВД ЛНР» опубликовало видео, как утверждается, с Харьковской области. На видео Игорь Корнет командует подразделением «полиции». Когда именно был снят ролик — неизвестно.