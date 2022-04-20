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Подоляк: Готовятся переговоры о возвращении из РФ депортированных туда украинцев

20 апреля 2022, 13:22

Подоляк: Готовятся переговоры о возвращении из РФ депортированных туда украинцев

Проводится подготовка к переговорам с Россией относительно возвращения в Украину депортированных в РФ украинских граждан с оккупированных территорий. Об этом в интервью изданию «Новое время» сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Сейчас готовимся. Это на уровне [вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины] Верещук. Готовимся говорить об обмене пленными в целом, в частности, по возвращению наших граждан», - рассказал Подоляк.

По его словам, сперва необходима юридическая подготовка.

Подоляк считает, что Россия депортирует украинцев со временно оккупированных ими территорий Украины на юге и востоке в РФ с целью «технологически размыть нацию».

«Это очень похоже, что они делали в 1940-х годах, когда частично переселяли народы, которые были к Советскому Союзу не лояльны.Это такая традиция, технология размыть нацию. То есть отправить их туда, где к ним будут относиться отвратительно, с ненавистью, чтобы унизить этих людей», - сказал он.

Советник главы Офиса президента также отметил, что 90% людей вынуждены были уехать в Россию, потому что гуманитарных коридоров в Украину не было, люди убегали от обстрелов.

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