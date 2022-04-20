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Энергетики за сутки вернули в 45 населенных пунктов в Донецкой и Киевской областях

20 апреля 2022, 13:48

Энергетики за сутки вернули в 45 населенных пунктов в Донецкой и Киевской областях

За минувшие сутки энергетики ДТЭК вернули свет для 9 тысяч семей в 45 населенных пунктах освобожденных Киевской и Донецкой областях, где оккупанты продолжают обстреливать энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Так, на Киевщине электроэнергия восстановлена в 22 населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов. Также энергетики полностью запитали по основной сети Броварской район.

«Снова со светом Великодимерская и Калиновская общины, а также села Барышевской общины. В этих населенных пунктах сейчас продолжаются локальные работы: энергетики меняют опоры, ремонтируют трансформаторы и обрабатывают заявки потребителей, которые вернулись домой, - специалисты подключают их к восстановленной сети», - говорится в сообщении.

В Донецкой области подключили к электроснабжению 23 населенных пункта в Покровском, Бахмутском, Волновахском и Краматорском районах Донецкой области. В тоже время без электроснабжения остается еще 227 населенных пунктов Донецкой области.

Самые сложные направления сейчас - Лиманский, Авдеевский, Марьинский, Торецький и Великоновоселковский. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий.

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