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В Мариуполе разрушено еще одно историческое здание

20 апреля 2022, 16:59

В Мариуполе разрушено еще одно историческое здание

Фото: Анатолий Кинащук Фото: Анатолий Кинащук

В Мариуполе в результате обстрелов российской армией разрушено одно из самых старинных зданий в городе - Центр современного искусства «Отель Континенталь».

По некоторым данным, строительство этого здания, первой владельцей которого была Елизавета Томазо, было завершено в 1897 году. В конце XIX века там располагался отель «Континенталь».

Также в этом здании располагался Дворец культуры комбината «Азовсталь», а потом и Дворец культуры «Молодежный».

Здание пострадало во время Первой и Второй мировых войн.

Подвалы центра стали убежищем для много горожан во время блокады города в 2022 году, во время обстрела города российской армией.

Фото: Анатолий Кинащук

Фото: Иван Станиславский

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