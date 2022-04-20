В Мариуполе разрушено еще одно историческое здание

В Мариуполе в результате обстрелов российской армией разрушено одно из самых старинных зданий в городе - Центр современного искусства «Отель Континенталь».
По некоторым данным, строительство этого здания, первой владельцей которого была Елизавета Томазо, было завершено в 1897 году. В конце XIX века там располагался отель «Континенталь».
Также в этом здании располагался Дворец культуры комбината «Азовсталь», а потом и Дворец культуры «Молодежный».
Здание пострадало во время Первой и Второй мировых войн.
Подвалы центра стали убежищем для много горожан во время блокады города в 2022 году, во время обстрела города российской армией.
Фото: Анатолий Кинащук
Фото: Иван Станиславский