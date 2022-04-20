В России засекретят сведения о семьях погибших в Украине военных

Минобороны России ограничит доступ к информации о родственниках военных, погибших в Украине. Подготовлен соответствующий проект документа, сообщает Русская служба ВВС.



В России данные о погибших военнослужащих при проведении «спецопераций» стали гостайной еще с 2015 года, но льготы членам семей оформляют гражданские чиновники районных администраций. Теперь минобороны просит правительство передать эти полномочия военкоматам, что сделает более закрытой информацию о погибших участниках войны против Украины.



В пояснительной записке к проекту о новых полномочиях военкоматов по выдаче удостоверений родственникам минобороны РФ прямо указывает, что это необходимо «в целях ограничения круга лиц, имеющих доступ к сведениям о членах семей военнослужащих Вооруженных сил РФ, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР».



Последний раз минобороны России сообщало о потерях 25 марта, было заявлено о гибели 1351 военнослужащего.



По информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в данное время потери оккупантов превысили 20 тысяч человек.