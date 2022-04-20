В Мариуполе умерла 91-летняя женщина, пережившая Холокост

В Мариуполе погибла 91-летняя Ванда Объедкова, пережившая немецкую оккупацию города во время Второй мировой войны. Об этом сообщает израильский интернет-портал всемирного движения Хабад-Любавич.



«В возрасте 10 лет Ванда Семеновна Объедкова пережила немецкую оккупацию, прячась в подвале в Мариуполе. Через 81 год она скончалась в подвале в том же городе, прячась от российских войск», – говорится в сообщении.



Женщина скончалась 4 апреля от истощения. Ее похоронили в одном из парков Мариуполя недалеко от побережья Азовского моря.



Ванда Объедкова родилась в Мариуполе 8 декабря 1930 года. Ей было 10 лет в октябре 1941 года, когда нацисты вошли в Мариуполь и начали забирать евреев города. После ареста матери Ванда смогла спрятаться в подвале дома.



20 октября 1941 года нацисты убили до 16 000 евреев в окрестностях Мариуполя.



Отцу Ванды позже удалось убедить немцев, что его дочь – гречанка. Благодаря этому Ванда Объедкова смогла выжить и дождаться освобождения Мариуполя в 1943 году.