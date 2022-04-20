Россия не смогла захватить крупные территории с начала нового наступления — CNN

По оценкам США, с момента начала нового наступления Россия не получила никаких крупных территориальных приобретений. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников, непосредственно осведомленных о ситуации.



США зафиксировали несколько новых атак российских войск, которые, по-видимому, являются пробными атаками для проверки украинской обороны. Тем не менее, линии фронта остаются статичными, и пока ни одна крупная территория не переходит из рук в руки.



«По словам высокопоставленного американского чиновника и источника в Конгрессе, знакомого с проектом плана, чтобы помочь подготовить украинские силы к предстоящим боям, новый пакет вооружений на сумму 800 миллионов долларов будет сосредоточен на артиллерии, в частности на 155-мм гаубицах и боеприпасах.



«США попросили многих союзников по НАТО помочь предоставить артиллерию для этой новой запланированной поставки оружия», — сообщил CNN высокопоставленный чиновник США.