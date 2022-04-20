Оккупанты контролируют 80% Луганщины — Гайдай

80% территории Луганской области контролируют российские оккупационные силы. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в интервью CNN.



По его словам, если Украина не будет сопротивляться, «Россия, конечно, не остановится на этом и будет продвигаться дальше».



«Конечно, они (русские) сильно рассредоточились», — сказал он. «Мы установили оборону во многих городах. Они пытаются окружить наши войска, там происходит много неприятных событий... но пока они не добились успеха. Нам удается уничтожать их технику».



Гайдай добавил: «У нас здесь очень серьезная ситуация. Вся луганская территория подвергается обстрелам. Нет ни одного безопасного города... Мы понимаем, что российское правительство собирается идти вперед и уничтожать все на своем пути. Поэтому мы пытаемся эвакуировать всех, насколько это возможно».

Большинство людей, которые остались на подконтрольной властям части области, а это около 70 тысяч человек, живут в бункерах, подвалах и убежищах.



«Уже второй месяц все эти люди живут, по сути, под землей», — сказал он. «Мы пытаемся оказать им какую-то помощь, пытаемся обеспечить их канализацией и водой и убедиться, что они не умрут от голода... стабильных поставок газа практически нет, так что ситуация довольно отчаянная», — добавил он.



Военный губернатор обратился к Западу с просьбой предоставить больше военной техники, чтобы помочь в защите неба и земли Украины.



«Нам нужна авиация, средства ПВО, много БПЛА из США и дальнобойная, тяжелая высокоточная артиллерия», — сказал он. «Я думаю, что последние события показали, что хваленая российская армия на самом деле не соответствует требованиям, не то, что мы думали, поэтому я думаю, что вооруженные силы Украины, при условии, что они получат такое оборудование, могут реально победить их».