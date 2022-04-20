Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Война Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Оккупанты контролируют 80% Луганщины — Гайдай

20 апреля 2022, 19:24

Оккупанты контролируют 80% Луганщины — Гайдай

80% территории Луганской области контролируют российские оккупационные силы. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в интервью CNN.

По его словам, если Украина не будет сопротивляться, «Россия, конечно, не остановится на этом и будет продвигаться дальше».

«Конечно, они (русские) сильно рассредоточились», — сказал он. «Мы установили оборону во многих городах. Они пытаются окружить наши войска, там происходит много неприятных событий... но пока они не добились успеха. Нам удается уничтожать их технику».

Гайдай добавил: «У нас здесь очень серьезная ситуация. Вся луганская территория подвергается обстрелам. Нет ни одного безопасного города... Мы понимаем, что российское правительство собирается идти вперед и уничтожать все на своем пути. Поэтому мы пытаемся эвакуировать всех, насколько это возможно».

Читайте также:

Часть Луганской области надолго лишилась воды, света и газа

Большинство людей, которые остались на подконтрольной властям части области, а это около 70 тысяч человек, живут в бункерах, подвалах и убежищах.

«Уже второй месяц все эти люди живут, по сути, под землей», — сказал он. «Мы пытаемся оказать им какую-то помощь, пытаемся обеспечить их канализацией и водой и убедиться, что они не умрут от голода... стабильных поставок газа практически нет, так что ситуация довольно отчаянная», — добавил он.

Военный губернатор обратился к Западу с просьбой предоставить больше военной техники, чтобы помочь в защите неба и земли Украины.

«Нам нужна авиация, средства ПВО, много БПЛА из США и дальнобойная, тяжелая высокоточная артиллерия», — сказал он. «Я думаю, что последние события показали, что хваленая российская армия на самом деле не соответствует требованиям, не то, что мы думали, поэтому я думаю, что вооруженные силы Украины, при условии, что они получат такое оборудование, могут реально победить их».

Читайте также:

США готовят еще один пакет военной помощи Украине на $800 млн

Еще по теме

Люди
Сергей Гайдай

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:32
Оккупационные власти Мариуполя 9 мая собрались провести акцию «Бессмертный полк»
18:35
Россия не смогла захватить крупные территории с начала нового наступления — CNN
15:21
В оккупированном Бердянске заместителем «мэра» стал дворник
14:21
Россия собирается открыть свои «посольства» на оккупированном Донбассе
12:46
«ДНР» просит ООН доставить гуманитарную помощь
11:54
Главу «МВД ЛНР» арестовала ФСБ, утверждает украинская разведка
11:43
В мэрии Мариуполя обвинили директоров морского лицея и школы в работе на оккупантов
06:48
Прокуроры подозревают сотрудницу сельсовета на Луганщине в государственной измене
23:20
Пушилин заявил о планах присоединить часть Запорожской области к «ДНР»
22:53
Наступление на Донбассе. Россия бомбит «Азовсталь». Дайджест НД за день ►
20:52
На Луганщине ликвидирован один из командиров боевиков «ЛНР»
14:51
Оккупанты провели «голосование» за вхождение района Запорожской области в «ДНР»
10:18
Силы РФ штурмуют «Азовсталь», Пушилин «не подтверждает» большого количества гражданских на заводе
00:01
Старт битвы за Донбасс, Медведчук просит обмен. Дайджест НД за день ►
20:30
Жители Макеевки и Донецка будут получать воду из пруда
все новости
20:21
Кириленко: Часть выехавших из Мариуполя автобусов движется в направлении Запорожья
19:52
«Ничего не слышал»: Зеленский — о предложениях России по мирному соглашению
19:52
Генсек ООН запросил встречу с Зеленским и Путиным
19:32
Оккупационные власти Мариуполя 9 мая собрались провести акцию «Бессмертный полк»
19:24
Оккупанты контролируют 80% Луганщины — Гайдай
19:23
Зеленский: Украина готова обменять российских военнопленных на жителей и защитников Мариуполя
18:47
ЕС и МИД Украины поддерживают инициативу ООН «гуманитарной паузы» на Пасху. Россия - нет
18:35
Россия не смогла захватить крупные территории с начала нового наступления — CNN
18:13
ФРГ намерена отказаться от российской нефти до конца года
18:04
В Мариуполе умерла 91-летняя женщина, пережившая Холокост
17:58
Оккупанты обстреляли Торецк, повреждены детский сад, школа, жилые дома
17:49
РФ передала Украине проект мирного соглашения — Кремль
17:33
В России засекретят сведения о семьях погибших в Украине военных
16:59
В Мариуполе разрушено еще одно историческое здание
15:21
В оккупированном Бердянске заместителем «мэра» стал дворник
все новости
ВИДЕО
Наступление на Донбассе. Россия бомбит «Азовсталь». Дайджест НД за день ►
19 апреля, 22:53
Старт битвы за Донбасс, Медведчук просит обмен. Дайджест НД за день ►
19 апреля, 00:01
России не удается наступление на Донбассе и полный захват Мариуполя. Дайджест НД за день ►
18 апреля, 00:08

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция