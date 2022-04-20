«Ничего не слышал»: Зеленский — о предложениях России по мирному соглашению

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает о предложениях России, которые якобы были переданы украинской делегации на переговорах. Об этом он сказал после встречи с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем в Киеве.



Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия передала Украине проект мирного соглашения, и теперь «мяч на украинской стороне».



«Ничего об этом не слышал, ничего не видел. Уверен, что нам ничего не передали. Мяч на нашей стороне? Я неплохо раньше играл в футбол. Там правило — есть две команды и чтобы был мяч. Мне кажется он [Песков] сам с собой играет. С такими серьезными вещами точно не играются. Мы обязательно покажем, как мы бьем по воротам, когда нам дадут мяч», — сказал Владимир Зеленский.