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Кириленко: Часть выехавших из Мариуполя автобусов движется в направлении Запорожья

20 апреля 2022, 20:21

Кириленко: Часть выехавших из Мариуполя автобусов движется в направлении Запорожья

Часть выехавших из Мариуполя автобусов движется в направлении Запорожья. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«Сегодня был объявлен так называемый, если можно так сказать, эвакуационный коридор именно оккупантами, российской стороной, и в этом эвакуационном коридоре было заявлено одно количество автобусов, что есть точки загрузки и дальше движение по определенному маршруту в сторону города Запорожье, и там они передавали на территорию, которую контролирует украинская власть», - сказал он.

Он отметил, что из заявленного количества автобусов приехало меньше. Поэтому не все, кто пришел в точки сбора попали в автобусы.

На текущий момент часть этих автобусов двигается по определенному Российской Федерацией маршруту движения.

«Как только они будут на связи, мы сразу же дополнительно сообщим, кто из жителей Мариуполя добрался до подконтрольной украинской власти территории, и как в дальнейшем мы будем действовать, и будет ли возможность по указанному алгоритму работать в следующие дни. Обо всем этом будет дополнительно сообщаться, информация будет обновляться», - объяснил глава ОВА.

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что гуманитарный коридор из Мариуполя сегодня не сработал так, как планировалось.

«Из-за отсутствия контроля над собственными военными на местах оккупанты не смогли обеспечить должное прекращение огня. Также из-за свойственной неорганизованности и разгильдяйства оккупанты не смогли обеспечить своевременный подвоз людей к точке, где ждали десятки наших автобусов и скорых», - говорится в сообщении.

По ее словам, завтра с утра усилия на Мариупольском направлении буду возобновлены.

Как рассказал заместитель командира полка «Азов» капитан Святослав Паламар, мирные жители, которые находятся в укрытии на комбинате «Азовсталь» не могут выйти из подвалов, поскольку россияне не придерживаются «режима тишины» и продолжают обстрелы.

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