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В Бородянке на Киевщине выявили 9 захоронений погибших во время российской оккупации

20 апреля 2022, 20:58

В Бородянке на Киевщине выявили 9 захоронений погибших во время российской оккупации

В Бородянке на Киевщине правоохранители обнаружили 9 захоронений жертв российской оккупации. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook.

«До сих пор не можем по-человечески отойти от последствий временной оккупации населенных пунктов Киевщины. Кровь стынет в жилах. Мерзавцы постарались…» — написала Венедиктова.

По ее словам, во время проведения следственных действий в Бородянке было выявлено 9 захоронений. Причины смерти погибших устанавливаются.

«15-летняя девушка получила ранение легких, от которого умерла. Одного из погибших переехал БТР. Еще один человек погиб от осколочных ранений. Трех человек просто расстреляли. Причина смерти еще трех граждан будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы», — сообщила Венедиктова.

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