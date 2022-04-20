Разведка обнародовала разговор оккупантов об убийстве пленных в Попасной

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовала аудиоперехват разговора российских оккупантов, в котором идет речь о приказе убить всех военнопленных Вооруженных сил Украины в районе Попасной Луганской области.

«Это откровенное военное преступление, нарушение международного законодательства и еще один яркий пример, что армия России — это убийцы, насильники и мародеры и никак не военные», — прокомментировали в ГУР МО содержание разговора.



В спецслужбе предупредили, что военные преступления не имеют срока давности. Также разведка «гарантирует, что все военные преступники будут справедливо наказаны».