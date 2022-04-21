Разведка перехватила разговор оккупантов о приказе убить пленных в Попасной

Разведка перехватила разговоры российских оккупантов, в которых идет речь о приказе убить всех военнопленных ВСУ в районе Попасной Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Главное управление разведки МО Украины получило аудиоперехват разговора оккупантов, в котором идет речь о приказе убить всех военнопленных ВСУ в районе Попасной (Луганская обл.)», — сказано в сообщении.



В ведомстве напоминают, что убийство мирного населения является военным преступлением и не имеет срока давности.