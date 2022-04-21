Россияне намерены провести принудительную мобилизацию в Херсонской области — сводка Генштаба ВСУ

Российские оккупанты планируют организовать в Херсонской области принудительную мобилизацию населения на войну с Украиной. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке за минувшие сутки.



«Одновременно, оккупанты поставили цель полностью прекратить гуманитарную поддержку области со стороны украинских властей. Продолжается террор населения», - сказано в сообщении.



Так, в селе Золотая Балка Херсонской области представители российских оккупационных войск провели собрание с местным населением, где заявили о том, что «зеленых коридоров» больше не будет, людям запретили покидать населенный пункт. Кроме того, предупредили, что в случае обстрела их позиций подразделениями ВСУ, российские захватчики приступят к обстрелу населенного пункта. Оккупанты продолжают обход помещений, проводят обыски.



В Генштабе ВСУ отметили, что противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины. На Донецком и Таврическом направлениях россияне производят артиллерийские обстрелы вдоль всей линии столкновения.



На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не проводил, изменений в состоянии и положении группировок его войск не обнаружено.



На Слобожанском направлении россияне продолжают наращивать систему технического обеспечения.





В Балаклее раненых российских военнослужащих начали размещать в городской поликлинике, несмотря на то, что госпиталь для российских военных оборудован в здании местной музыкальной школы. Размещение оккупантов в городской поликлинике свидетельствует о значительном росте числа раненых и проблемах с их последующей медицинской эвакуацией. Противник продолжает частичную блокировку и обстрелы города Харькова.



На Южнобужском направлении россияне ведут обстрелы позиций украинских войск.



Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поразила четыре воздушных цели: три беспилотных летательных аппарата и одну крылатая ракета.



На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 9 атак врага, уничтожены один танк, 10 единиц бронированной и 2 единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система, 2 единицы специальной инженерной техники, зенитно-ракетный комплекс и склад с боеприпасами.