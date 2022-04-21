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Российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из систем залпового огня

21 апреля 2022, 08:32

Российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из систем залпового огня

В ночь на 21 апреля российские силы обстреляли из систем залпового огня город Зеленодольск и село Большая Костромка в Днепропетровской области. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

«Примерно в 21:30 из систем залпового огня был обстрелян Зеленодольск, чуть позже – село Большая Костромка. Есть проблемы с энергообеспечением. Работают вооруженные силы, спасатели, последствия уточняются», — заявил Вилкул.

Он отметил, что на территории Криворожского района и Днепропетровской области оккупантов нет, дальний периметр обороны на южном направлении проходит внутри Херсонской области. Однако при этом постоянно продолжаются обстрелы освобожденных сел Херсонской области, а также города Зеленодольск Криворожского района.

«Ситуация в районе и городе стабильная, полностью контролируется ВСУ и военной администрацией. Все районы Кривого Рога усиленно патрулируются. Город продолжает усиливать оборону и накапливать материальные резервы», — добавил глава ВРА.

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