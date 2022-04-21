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Борис Джонсон: Вести переговоры с Путиным – все равно что с крокодилом

21 апреля 2022, 08:29

Борис Джонсон: Вести переговоры с Путиным – все равно что с крокодилом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает бессмысленными попытки остановить войну путем переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила Русская служба BBC со ссылкой на беседу Джонсона с журналистами в среду по пути в Индию.

Джонсон сравнил попытку договориться с Путиным с торговлей с крокодилом, который уже вцепился вам в ногу.

«Очень трудно понять, как украинцы могут вести переговоры с Путиным сейчас, учитывая явное отсутствие у него добросовестности. Его стратегия, которая очевидна, состоит в том, чтобы попытаться поглотить и захватить как можно большую часть Украины и, возможно, провести какие-то переговоры с позиции силы… Как можно договариваться с крокодилом, когда у него в челюстях нога? Вот в чем трудность, с которой сталкиваются украинцы. Надо просто продолжать стратегию, продолжать снабжать их оружием», - отметил Премьер-министр Великобритании.

По мнению Джонсона, президент Украины Владимир Зеленский «хотел бы, чтобы российские войска были изгнаны с их нынешних позиций в Донецке и Луганске. Это довольно максималистская позиция, но по Крыму они не такие максималисты».

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