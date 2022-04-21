«ДНР»: В Шахтерске упали обломки ракеты, есть жертвы

В городе Шахтерск, который контролирует группировка «ДНР», поздним вечером 20 апреля упали обломки ракеты. Об этом заявили в «штабе территориальной обороны ДНР».
«Обломки ракеты упали в микрорайон №7. Повреждения получили множество домов, ранены мирные жители: двое взрослых, один ребенок. Один ребенок погиб. Отмечаются возгорания по улице Ломоносова и у центрального рынка», — говорится в сообщении.
Позже появилась информация, что осколочное ранение получила еще одна мирная жительница, она госпитализирована.
В «штабе теробороны» утверждают, что якобы перехвачена украинская ракета «Точка-У».
Местные жители в соцсетях опубликовали фото и видео повреждений и пожаров в Шахтерске.