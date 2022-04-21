Сегодня будет эвакуация из Мариуполя и Херсонской области. На Луганщине везут людей без «режима тишины»

Сегодня, 21 апреля, продолжится эвакуация женщин, детей и пожилых людей из Мариуполя.



Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.



Посадка в автобусы на бульваре Шевченко на кольце возле торгового центра «Порт-Сити» в 14:00.



«Ситуация безопасности сложная. Возможны изменения. Прошу следить за официальными сообщениями», — предупредила вице-премьер.



Также сегодня украинская сторона попробует «пробить» гуманитарный коридор из Херсонской области, сообщила Верещук. Речь от трех наседенных пунктах, точки сбора людей:

Высокополье – ул. Освободителей, 112 (возле поселкового совета);

Нововознесенское – ул. Школьная, 28Б (возле сельского совета);

Миролюбовка – ул. Шевченко, 82 (возле школы).

В Луганской области сегодгня бесплатно выехать можно будет из Северодонецка, Лисичанска и по возможности из Попасной, Горского и Рубежного, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай. Он подчеркну, что добиться гарантий «режима тишины» от российской стороны не получилось.



Места сборов:

Северодонецк: проспект Химиков, 28;

Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;

Попасная: ул. Щербакова, первая;

Горское: ул. Гагарина, 13а;

Рубежное: ул. Чехова, 11.

Из Мариуполя в среду, 20 апреля, по гуманитарному коридору удалось выехать четырем эвакуационным автобусам.