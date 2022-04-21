Сегодня будет эвакуация из Мариуполя и Херсонской области. На Луганщине везут людей без «режима тишины»

Сегодня, 21 апреля, продолжится эвакуация женщин, детей и пожилых людей из Мариуполя.
Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.
Посадка в автобусы на бульваре Шевченко на кольце возле торгового центра «Порт-Сити» в 14:00.
«Ситуация безопасности сложная. Возможны изменения. Прошу следить за официальными сообщениями», — предупредила вице-премьер.
Также сегодня украинская сторона попробует «пробить» гуманитарный коридор из Херсонской области, сообщила Верещук. Речь от трех наседенных пунктах, точки сбора людей:
В Луганской области сегодгня бесплатно выехать можно будет из Северодонецка, Лисичанска и по возможности из Попасной, Горского и Рубежного, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай. Он подчеркну, что добиться гарантий «режима тишины» от российской стороны не получилось.
Места сборов:
Из Мариуполя в среду, 20 апреля, по гуманитарному коридору удалось выехать четырем эвакуационным автобусам.