Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 208 детей

В результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации в Украине пострадали более 584 детей, в том числе 208 детей погибли. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.



Ранения разной степени тяжести получили 376 детей.



«Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», — уточнили в Офисе генпрокурора.



Согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области — 119, Киевской — 113, Харьковской — 91, Черниговской — 57, Херсонской — 44, Николаевской — 41, Луганской — 36, Запорожской — 25, городе Киеве — 16, Сумской — 16 , Житомирской — 15.



В частности, 20 апреля в результате артиллерийского обстрела российскими оккупантами села Новая Заря Белозерского района Херсонской области и попадания снаряда в жилой дом погибли два человека, в том числе 16-летний подросток.



Также 20 апреля в результате обстрела Николаева 11-летняя девочка получила ранения.