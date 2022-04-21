Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 208 детей

21 апреля 2022, 10:32

Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 208 детей

В результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации в Украине пострадали более 584 детей, в том числе 208 детей погибли. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Ранения разной степени тяжести получили 376 детей.

«Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», — уточнили в Офисе генпрокурора.

Согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области — 119, Киевской — 113, Харьковской — 91, Черниговской — 57, Херсонской — 44, Николаевской — 41, Луганской — 36, Запорожской — 25, городе Киеве — 16, Сумской — 16 , Житомирской — 15.

В частности, 20 апреля в результате артиллерийского обстрела российскими оккупантами села Новая Заря Белозерского района Херсонской области и попадания снаряда в жилой дом погибли два человека, в том числе 16-летний подросток.

Также 20 апреля в результате обстрела Николаева 11-летняя девочка получила ранения.

Читайте также:

Число детей в Украине, погибших от рук российских солдат, каждый день растет 

Еще по теме

Прочее
Война жертвы войны

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:55
«ДНР» продлила учебный год до 1 июля
09:18
Защитники Мариуполя просят об эвакуации. Что с наступлением РФ на Донбасс. Дайджест НД за день ►
09:07
Россия попытается к 9 мая добиться успехов на Донбассе, – британская разведка
08:59
«ДНР»: В Шахтерске упали обломки ракеты, есть жертвы
08:03
Россияне намерены провести принудительную мобилизацию в Херсонской области — сводка Генштаба ВСУ
19:32
Оккупационные власти Мариуполя 9 мая собрались провести акцию «Бессмертный полк»
18:35
Россия не смогла захватить крупные территории с начала нового наступления — CNN
15:21
В оккупированном Бердянске заместителем «мэра» стал дворник
14:21
Россия собирается открыть свои «посольства» на оккупированном Донбассе
12:46
«ДНР» просит ООН доставить гуманитарную помощь
11:54
Главу «МВД ЛНР» арестовала ФСБ, утверждает украинская разведка
11:43
В мэрии Мариуполя обвинили директоров морского лицея и школы в работе на оккупантов
06:48
Прокуроры подозревают сотрудницу сельсовета на Луганщине в государственной измене
23:20
Пушилин заявил о планах присоединить часть Запорожской области к «ДНР»
22:53
Наступление на Донбассе. Россия бомбит «Азовсталь». Дайджест НД за день ►
все новости
10:55
«ДНР» продлила учебный год до 1 июля
10:42
Сегодня будет эвакуация из Мариуполя и Херсонской области. На Луганщине везут людей без «режима тишины»
10:32
Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 208 детей
10:12
Путин отменил штурм «Азовстали» в Мариуполе, но приказал заблокировать завод
09:57
ВСУ ударят по Крымскому мосту, как только появится возможность — Данилов
09:22
Из Мариуполя вчера удалось выехать четырем эвакуационным автобусам
09:18
Защитники Мариуполя просят об эвакуации. Что с наступлением РФ на Донбасс. Дайджест НД за день ►
09:07
Россия попытается к 9 мая добиться успехов на Донбассе, – британская разведка
08:59
«ДНР»: В Шахтерске упали обломки ракеты, есть жертвы
08:32
Российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из систем залпового огня
08:29
Борис Джонсон: Вести переговоры с Путиным – все равно что с крокодилом
08:20
В Северодонецке уничтожены все продовольственные склады, сообщила Луганская ОВА
08:03
Россияне намерены провести принудительную мобилизацию в Херсонской области — сводка Генштаба ВСУ
07:33
Двадцать самолетов пополнили авиапарк ВВС Украины – CNN
00:30
Разведка перехватила разговор оккупантов о приказе убить пленных в Попасной
все новости
ВИДЕО
Защитники Мариуполя просят об эвакуации. Что с наступлением РФ на Донбасс. Дайджест НД за день ►
21 апреля, 09:18
Как живет курортный Святогорск в ожидании российского наступления ►
20 апреля, 21:58
Наступление на Донбассе. Россия бомбит «Азовсталь». Дайджест НД за день ►
19 апреля, 22:53

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция