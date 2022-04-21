Украина требует от России немедленного открытия гумкоридора с «Азовстали»

Украина требует от России открыть срочный гуманитарный коридор с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявила вице-премьер Ирина Верещук.



По словам Верещук, на «Азовстали» находится 1000 гражданских и 500 раненых военных.



Она призвала мировых лидеров и международное сообщество «сфокусировать сейчас свои усилия именно на "Азовстали"». «Сейчас это ключевая точка и ключевой момент для гуманитарных усилий!» — резюмировала вице-премьер.

Сегодня ранее президент России Владимир Путин приказал отменить штурма «Азостали». При этом он поручил заблокировать эту промзону «так, чтобы муха не пролетела». Украинским военным Путин предлагает сдаться.



20 апреля украинские военные, которые удерживают «Азовсталь», заявили о готовности выйти из Мариуполя в связи со сложившейся критической ситуацией. При этом украинские военные готовы покинуть город только с оружием и при международном посредничестве. Для согласования эвакуации военных и мирных жителей, которые укрываются на заводе, было предложено провести раунд переговоров в Мариуполе межу украинской и российской делегациями. Представители украинской стороны уже согласились приехать в город на переговоры.



Президент Владимир Зеленский заявил о невозможности военного разблокирования Мариуполя в настоящее время.