Оккупанты обстреляли 8 населенных пунктов Донетчины, два человека погибли

За минувшие сутки оккупанты обстреляли 8 населенных пунктов на Донетчине. В результате российских ударов погибли двое мирных жителей, еще 8 ранены, в том числе — ребенок. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Украины.



«Разрушения претерпели по меньшей мере 23 гражданских объекта — жилые дома, школа, фабрика, коммуникации. Оккупанты ударили по таким населенным пунктам Донетчины: Мариуполь, Авдеевка, Марьинка, Селидово, Великая Новоселка, Комар, Очеретино, Сухая Балка», — сообщили в МВД.



Оккупанты открывали огонь по мирному населению из реактивных систем залпового огня «Град», танков, тяжелой артиллерии.



Полицейские открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

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