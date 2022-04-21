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Глава Луганской ОВА опроверг захват Рубежного российскими силами

21 апреля 2022, 14:59

Глава Луганской ОВА опроверг захват Рубежного российскими силами

Глава Луганской областной воееной администрации Сергей Гайдай опроверг заявления российских источников о полном захвате Рубежного.

«В третий раз с начала войны: Минобороны РФ опять сообщило об "освобождении" Рубежного. Заявление снова фейк», — написал Гайдай в Facebook.

Он привел данные Генштаба ВСУ, согласно которым на 56-й день силы РФ пытались закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, но потерпели поражение.

«Это уже третье подобное "освобождение" оккупантами Рубежного, исходя из российских лживых сводок. Впервые этот населенный пункт перешел под контроль захватчиков 1 марта. Затем 18 марта российская пропаганда вновь отчиталась об "освобождении" Рубежного и даже его "зачистке" от ВСУ. Однако 20 марта мы эту информацию опровергли», — напомнил глава ОВА.

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