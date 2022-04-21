Оккупанты затягивают эвакуацию из Мариуполя — мэр

Ситуация с эвакуацией из Мариуполя остается очень сложной, потому что все находится в руках российских захватчиков. Сегодня они задерживают эвакуацию, не дают автобусы для вывоза людей из города. Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Боченко в ходе брифинга в четверг.



По его словам, оккупанты издеваются над жителями города, все это время объявляют эвакуацию и каждый раз ее срывают. Например, вчера было объявлено, что будет очень много автобусов, а приехало только 7 автобусов, а потому в момент эвакуации начался бой.



«Они [россияне] должны были нам указать четкий маршрут, чтобы мы по нему могли дозаполнять эти автобусы, количество которых должно было быть гораздо больше. Но они не имели таких намерений, и эти автобусы отправлялись из одной локации, это исключительно Левобережье, которое отрезано от остальной части города, и туда сложно попасть. Но люди пришли на эту точку, и в это время начался бой, звучали залпы орудий, танки врывались к защитникам нашего города. И потому напуганные люди принимали исключительно решение лично для себя — ехать или не ехать. И к сожалению, многие решили оставаться в городе, потому что считали, что им будет опасно выезжать», — рассказал Бойченко.



Он сообщил, что вчера выехали всего четыре автобуса с около 80 человеками, они переночевали в Бердянске и сейчас уже доехали в Васильевку и направляются в Запорожье.



«Всего за все время в этих сложных условиях <...>, с 13 марта, когда это стало возможно, больше 100 тысяч населения уже попало на подконтрольную часть нашего государства», — отметил мэр Мариуполя.



Он отметил, что сегодня в ожидании эвакуации собрались около 200 мариупольцев, но неизвестно, будет ли эвакуация.



«Мы запросили 22 автобуса, они должны были приехать в 14:00, но на 15:05 их до сих пор нет. Люди собрались, но ничего не происходит», — констатировал Вадим Бойченко.