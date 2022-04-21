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В «ДНР» открыли «уголовное дело» за публикации в TikTok

21 апреля 2022, 16:34

В «ДНР» открыли «уголовное дело» за публикации в TikTok

«Прокуратура» группировки «ДНР» открыла уголовное дело против жительницы Макеевки за «публичные призывы к экстремизму» в социальной сети TikTok.

Как сообщает «Генпрокуратура ДНР», установлено, что «в период времени с 22.01.2021 по 21.03.2022 гражданка "Б" регулярно публиковала видеоролики с текстовыми материалами, в которых публично призывала к насильственному изменению основ конституционного строя и нарушению целостности Донецкой Народной Республики, разжиганию расовой, национальной и социальной розни, осуществляя пропаганду исключительности и превосходства граждан по признаку национальной принадлежности».

«Уголовное дело» против макеевчанки возбудила «прокуратура» Ворошиловского района Донецка. Ее действия квалифицированы по части 1 статьи 325 «уголовного кодекса ДНР» — «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода «осужденного» за период от года до двух лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 4 лет «с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок».

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