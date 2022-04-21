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Байден: Есть сомнения, что Путин действительно контролирует Мариуполь

21 апреля 2022, 17:21

Байден: Есть сомнения, что Путин действительно контролирует Мариуполь

У США есть сомнения относительно того, что российские силы действительно контролируют Мариуполь. Об этом заявил президент США Джо Байден во время брифинга в Белом доме.

«Во-первых, есть сомнения, что Путин действительно контролирует Мариуполь», — сказал президент США.

Байден добавил: «Единственное, что мы знаем: он должен позволить гуманитарные коридоры для выхода людей». По его словам, в такой ситуации любой глава государства так сделал бы.

«Пока что нет свидетельств о полном контроле России над Мариуполем», — резюмировал президент США.

Ранее президент Владимир Зеленский не подтвердил информацию о захвате всего Мариуполя российскими войсками. «Я знаю, что большую часть Мариуполя они давно захватили, есть часть города, где остаются наши воины. Пока они там остаются», — сказал он.

О взятии под контроль Мариуполя сегодня президенту РФ Владимиру Путину сообщил министр обороны Сергей Шойгу. При этом он отметил, что украинские военные продолжают удерживать завод «Азовсталь».

Путин приказал Шойгу отменить штурма «Азостали». Однако он поручил заблокировать эту промзону «так, чтобы муха не пролетела». Украинским военным Путин предлагает сдаться.

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