Байден объявил о выделении дополнительной военной помощи Украине еще на 800 млн долларов

США выделят дополнительный пакет военной помощи Украине на 800 млн долларов. Об этом объявил американский президент Джо Байден.



По его словам, в этот пакет помощи входят, в частности, тяжелая артиллерия, боеприпасы для нее и тактические беспилотники.



Также США выделят еще 500 млн долларов на прямую экономическую помощь. По словам Байдена, правительство Украины сможет использовать эти деньги, чтобы стабилизировать экономику, поддержать население и выплатить зарплаты работникам.



Кроме этого, Байден сообщил, что намерен на следующей неделе направить запрос в Конгресс о выделении дополнительного бюджета для военной помощи Украине.



«На следующей неделе я отправлю в Конгресс запрос на дополнительный бюджет, чтобы сохранять бесперебойный поток вооружений и боекомплектов храбрым украинским бойцам», - сказал он.



Президент США пояснил, что это необходимо и для продолжения экономической поддержки. По его словам, он обратится к конгрессу, так как выделенный ранее бюджет на помощь Украине на исходе.