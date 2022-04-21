Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Байден объявил о выделении дополнительной военной помощи Украине еще на 800 млн долларов

21 апреля 2022, 17:22

Байден объявил о выделении дополнительной военной помощи Украине еще на 800 млн долларов

США выделят дополнительный пакет военной помощи Украине на 800 млн долларов. Об этом объявил американский президент Джо Байден.

По его словам, в этот пакет помощи входят, в частности, тяжелая артиллерия, боеприпасы для нее и тактические беспилотники.

Также США выделят еще 500 млн долларов на прямую экономическую помощь. По словам Байдена, правительство Украины сможет использовать эти деньги, чтобы стабилизировать экономику, поддержать население и выплатить зарплаты работникам.

Кроме этого, Байден сообщил, что намерен на следующей неделе направить запрос в Конгресс о выделении дополнительного бюджета для военной помощи Украине.

«На следующей неделе я отправлю в Конгресс запрос на дополнительный бюджет, чтобы сохранять бесперебойный поток вооружений и боекомплектов храбрым украинским бойцам», - сказал он.

Президент США пояснил, что это необходимо и для продолжения экономической поддержки. По его словам, он обратится к конгрессу, так как выделенный ранее бюджет на помощь Украине на исходе.

Еще по теме

Прочее
Украина-США
Люди
Джо Байден

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:34
В «ДНР» открыли «уголовное дело» за публикации в TikTok
14:24
Россия хочет вывезти зерно с оккупированных территорий Херсонщины и Запорожья — Денисова
13:38
Жители ОРДЛО оформляют в России выплаты для беженцев и сразу возвращаются обратно
10:55
«ДНР» продлила учебный год до 1 июля
09:18
Защитники Мариуполя просят об эвакуации. Что с наступлением РФ на Донбасс. Дайджест НД за день ►
09:07
Россия попытается к 9 мая добиться успехов на Донбассе, – британская разведка
08:59
«ДНР»: В Шахтерске упали обломки ракеты, есть жертвы
08:03
Россияне намерены провести принудительную мобилизацию в Херсонской области — сводка Генштаба ВСУ
19:32
Оккупационные власти Мариуполя 9 мая собрались провести акцию «Бессмертный полк»
18:35
Россия не смогла захватить крупные территории с начала нового наступления — CNN
15:21
В оккупированном Бердянске заместителем «мэра» стал дворник
14:21
Россия собирается открыть свои «посольства» на оккупированном Донбассе
12:46
«ДНР» просит ООН доставить гуманитарную помощь
11:54
Главу «МВД ЛНР» арестовала ФСБ, утверждает украинская разведка
11:43
В мэрии Мариуполя обвинили директоров морского лицея и школы в работе на оккупантов
все новости
18:21
Верещук об эвакуации из Мариуполя: Россия не выполняет взятые на себя обязательства
18:19
Дания возьмет руководство по восстановлению Николаева после боевых действий
18:07
ЕС ввел санкции против «повара Путина» Пригожина и украинского олигарха Курченко
17:22
Байден объявил о выделении дополнительной военной помощи Украине еще на 800 млн долларов
17:21
Байден: Есть сомнения, что Путин действительно контролирует Мариуполь
17:12
Боррель: ЕС не хочет быть частью войны, но поможет Украине защититься
17:03
Зеленский не подтвердил информацию о захвате всего Мариуполя силами РФ
17:02
Верховная Рада продлила военное положение до 25 мая
16:51
Тела погибших исчезают с улиц: Мэр Мариуполя рассказал о зачистке города оккупантами
16:34
В «ДНР» открыли «уголовное дело» за публикации в TikTok
15:58
Украина и Россия провели шестой обмен пленными
15:52
Оккупанты затягивают эвакуацию из Мариуполя — мэр
14:59
Глава Луганской ОВА опроверг захват Рубежного российскими силами
14:57
В Кремле отреагировали на заявление Данилова о возможном ударе по Керченскому мосту
14:24
Россия хочет вывезти зерно с оккупированных территорий Херсонщины и Запорожья — Денисова
все новости
ВИДЕО
Защитники Мариуполя просят об эвакуации. Что с наступлением РФ на Донбасс. Дайджест НД за день ►
21 апреля, 09:18
Как живет курортный Святогорск в ожидании российского наступления ►
20 апреля, 21:58
Наступление на Донбассе. Россия бомбит «Азовсталь». Дайджест НД за день ►
19 апреля, 22:53

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция