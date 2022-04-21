ЕС ввел санкции против «повара Путина» Пригожина и украинского олигарха Курченко

Евросоюз в четверг внес в санкционный список беглого украинского олигарха Сергея Курченко и российского бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом говорится в документе, распространенном Брюсселем.



Там указано, что Пригожин «несет ответственность, активно осуществляя действия, которые подрывали и угрожали территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».



В обосновании к санкциям говорится, что компания Курченко «Газ-Альянс» монополизировала добычу угля на Донбассе, а сам Курченко организовал незаконную схему поставок донбасского угля в Россию и Европу в обход санкций ЕС, а также помогал российским компаниям обходить санкции.



В документе поясняется, что их вносят в список лиц, организаций и органов, в отношении которых вводятся ограничительные меры за их роль в подрыве или в угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины и для извлечения из этого выгоды.

Сергей Курченко был близким к Виктору Януковичу олигархом в период его президентства. Путин сбежал из Украины в Россию после событий на Майдане в феврале 2014 года.



Евгения Пригожина называют «поваром Путина», так как его компания поставляет питание для управления делами президента РФ. Также пригожина связывают с неформальной частной военной компанией «Вагнера». Сам Путин отрицает связь с Пригожиным и ЧВК «Вагнера».