США разработали беспилотники для потребностей украинской армии

ВВС США разработали новую систему беспилотников Phoenix Ghost для удовлетворения потребностей Украины. Об этом пишет CNN со ссылкой на представителя Пентагона.



«Эта система была быстро разработана ВВС в ответ на требования Украины», — сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, выступая перед журналистами без камеры.



Новый пакет помощи США для Украины включает более 121 системы Phoenix Ghost.



«Он предоставляет возможности, схожие с возможностями беспилотных систем серии Switchblade — схожие возможности, но не точные», — сказал Кирби.

По его словам, есть различия в объеме возможностей Phoenix Ghost.

При этом он не уточнил, в чем заключаются различия в возможностях систем Switchblade и Phoenix Ghost.



Кирби также сказал, что новая система потребует «некоторого минимального обучения для знающих операторов UAS», и что Министерство обороны США «прорабатывает» эти требования с украинскими военными.



Кроме того, относительно гаубиц в новом пакете помощи, которые будут использованы для оснащения пяти дополнительных украинских батальонов, Кирби сказал, что они предоставляются в соответствии с потребностями Украины в боевых действиях на Донбассе, которые, как ожидает министерство, будут продолжаться «в ближайшие дни и недели».