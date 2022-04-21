Зеленский допустил деблокаду Мариуполя военным путем

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассматривает два возможных пути для разблокирования города Мариуполь — военный и дипломатический. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с премьер-министрами Испании Педро Санчесом и Дании Метте Фредериксеном.



«Есть военный путь. К нему нужно готовиться, и мы готовимся, чтобы быть мощными, и здесь нужна помощь наших партнеров. Самим нам сложно», — заявил украинский президент.



Что же касается дипломатического, то, по словам Зеленского, им можно деблокировать людей в разы быстрее, и Украина уже предложила несколько вариантов.



«Мы предложили несколько вариантов даже не напрямую, через посредников в формате обмена, начать хотя бы с раненых на раненых. Там более 400 раненых в этой цитадели. Это только военные. Также ранены гражданские», — отметил Зеленский.



Однако, напомнил он, но в России на это не согласны.



Ранее Зеленский в интервью BFM TV заявил о невозможности военной деблокады Мариуполя сейчас.