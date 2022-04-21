В Днепропетровской области ракетными ударами разбито железнодорожное полотно

В Днепропетровской области российская армия нанесла три ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе, пострадали 5 человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.



«Уточнение по сегодняшним "прилетам". Из-за ракетных ударов по железной дороге пострадали пять человек - двое мужчин и три женщины. Все в больнице», - сообщил он.



По его словам, полностью разбито железнодорожное полотно и контактная сеть. Когда можно будет возобновить движение, неизвестно.