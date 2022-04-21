Удар по Запорожью: Ранены восемь человек, выбиты окна в поезде

В результате удара российских войск по Запорожью восемь человек получили ранения, взрывной волной повреждены окна в вагонах эвакуационного поезда. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.



«По данным следствия, 21 апреля 2022 года представители вооруженных сил РФ нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате воздушной атаки ранены 8 граждан. Также взрывной волной повреждены окна в 4 вагонах эвакуационного поезда Запорожья-Львов. По предварительным данным, среди пассажиров пострадавших нет», - говорится в сообщении.



При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины).



Как сообщили в Запорожской ОВА, две ракеты упали на остров Хортица, повреждено здание санатория-профилактория одного из предприятий.