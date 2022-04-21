ВСУ имеют больше исправных танков, чем оккупанты РФ

У украинской армии больше исправных танков, чем у России. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя оборонного ведомства США.



«Сейчас у украинцев больше танков в Украине, чем у русских... и они, безусловно, имеют право их использовать», — сказал чиновник, выступая на условиях анонимности в соответствии с условиями, установленными Пентагоном.



По его словам, сейчас около двух десятков российских БТГ проходят перевооружение и пополнение запасов. Пока неясно, каково общее количество танков с обеих сторон будут задействованы в боевых действиях. Кроме того, отметил чиновник, непонятно, изменят ли усилия России по пополнению соединений баланс в бронетехнике, задействованной в Украине, в пользу Москвы.

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