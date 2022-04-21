Зеленский предложил ввести «налог на войну»

Президент Владимир Зеленский предложил ввести специальный «налог на войну», в первую очередь для России. Об этом он заявил, выступая в четверг на министерской конференции в поддержку Украины, организованной группой Всемирного банка и правительством, передает «Интерфакс-Украина».



«Предлагаю ввести специальный "налог за войну"- Россия должна платить за то, что нарушила глобальную стабильность», — заявил президент.



Пор его мнению, налог должен быть введен на все торговые операции России и российских компаний, а также на все финансовые операции, «пока не заблокированные». Средства от этого налога, по словам Зеленского, должны быть направлены на восстановление Украины. При этом, считает он, этот налог должен быть введен и в будущем для любого агрессора. «Тогда средства от этого налога должна получить жертва развязанной войны», — сказал Зеленский.



Он также призвал к «немедленной поддержке для Украины, чтобы Россия я понимала, что не может достигнуть целей».



Президент подчеркнул необходимость сделать все, чтобы исключить Россию из международных финансовых институтов.



«Каждая страна должна приготовиться к полному разрыву отношений с Россией. Если Россия будет изолирована полностью, она будет избегать войны», — сказал президент.



Зеленский отметил, что заблокированные российские активы должны быть использованы для компенсации потерь стран, пострадавших от войны и для восстановления Украины. Он также призвал провести следующее заседание министерской конференции в Украине, «возможно, в Харькове».

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