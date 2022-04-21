Зеленский: Украине нужно 7 миллиардов долларов помощи ежемесячно

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в финансовой помощи в размере 7 миллиардов долларов в месяц, чтобы компенсировать экономические потери от войны. Об этом глава государства сказал в обращении к форуму Всемирного банка.



Зеленский добавил, что позже на восстановление страны потребуются «сотни миллиардов долларов».



Он подчеркнул, что каждая страна должна быть готова разорвать все отношения с россией и что Москва должна быть «немедленно» исключена из всех международных финансовых институтов, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк.



Зеленский также сказал, что Россия «использует агрессивные методы на мировых рынках во время этой войны», и эти институты не для них.



В конце своего выступления президент выразил надежду, что следующая встреча состоится в одном из городов Украины, который был восстановлен при поддержке МВФ и Всемирного банка.