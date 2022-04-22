Путин приказал блокировать «Азовсталь», Россия накапливает войска. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Россияне выпустили из Мариуполя 79 человек. Из «Азовстали» гуманитарный коридор не дают, Путин отдал приказ заблокировать все проходы на меткомбинат.

Оккупанты накапливают войска на Донбассе. Попасная захвачена наполовину, в Северодонецке разрушены все продовольственные склады.

Мариупольский горсовет обнаружил массовые захоронения возле Мангуша.

ОРДЛО под огнем. Пожар в Шахтерске, ракеты в небе над Харцызском и Макеевкой. В Донецке разрушения жилых домов.

Группировка «ДНР» задержала макеевчанку за видео в TikTok