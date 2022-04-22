В «ДНР» признали, что Украина не перекрывала воду

В группировке «ДНР» признают, что украинская сторона не перекрывала водоснабжение. Воды нет из-за боевых действий. Об этом сообщил «мэр» Горловки Иван Приходько в эфире российского канала «Соловьев.Live».



На вопрос ведущего, где ВСУ «перекрыли воду», Приходько ответил: «Они не перекрывали».



Он объяснил, что в буферной зоне идет линия электропередач, который снабжает третий подъем канала «Северский Донец — Донбасс».



«Когда вода подается от Красного Лимана, от Семеновки, она имеет три подъема. Первый подъем находится в Семеновки, второй — в Часов Яре и третий подъем находится у нас [в районе Горловки]. Подъем — имеется в виду, что воду нужно подавать воду, чтобы сверху вниз ее запускать самотеком», — отметил Приходько.



Он добавил: «Вот этот третий подъем, который находится на украинской территории, стоит обесточенный в виду введения боевых действий. Обесточен он с 28 февраля».



По словам Приходько, «для того, чтобы его захватить, нужно наступать». «Пока еще в этом районе мы не наступали», — резюмировал «мэр» города под контролем «ДНР».