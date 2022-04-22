В Запорожской области упал самолет АН-26, выполнявший технический рейс

В Запорожской области упал самолет АН-26, который выполнял технический рейс. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.



Падение АН-26 произошло в районе Михайловки сегодня утром.



Позже в ОВА сообщили, что предварительно известно об одном погибшем и двух раненых в результате авиакатастрофы.



По данным администрации, самолет зацепил опору электропередач, что привело к возгоранию двигателя. Однако эта информация еще требует подтверждения.



Отмечается, что АН-26 принадлежал Украине.



На месте крушения работают спасатели и правоохранители.

АН-26 — это военно-транспортный самолет, но существуют и пассажирские модификации.