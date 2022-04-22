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Обстрелы на Луганщине: Пострадали жители и полицейские, есть разрушения

22 апреля 2022, 11:15

Обстрелы на Луганщине: Пострадали жители и полицейские, есть разрушения

Последствия обстрелов в Луганской области. Фото: ОВА Последствия обстрелов в Луганской области. Фото: ОВА

За минувшие сутки российские силы 11 раз обстреливали мирных жителей Луганской области, есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

Под обстрел попали Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное и Горская громада.

Ранения получили 4 мирных жителя и 3 сотрудника группы быстрого реагирования областной Национальной полиции.

Гайдай также сообщил, что в Северодонецкую городскую многопрофильную больницу была доставлена большая партия медикаментов для оказания помощи жителям региона.

Сегодня продолжается эвакуация из городов Луганской области, но без «режима тишины».

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