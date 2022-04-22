Обстрелы на Луганщине: Пострадали жители и полицейские, есть разрушения

За минувшие сутки российские силы 11 раз обстреливали мирных жителей Луганской области, есть пострадавшие и разрушения.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
Под обстрел попали Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное и Горская громада.
Ранения получили 4 мирных жителя и 3 сотрудника группы быстрого реагирования областной Национальной полиции.
Гайдай также сообщил, что в Северодонецкую городскую многопрофильную больницу была доставлена большая партия медикаментов для оказания помощи жителям региона.
Сегодня продолжается эвакуация из городов Луганской области, но без «режима тишины».