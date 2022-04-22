УП: Григория Суркиса задержали на границе при попытке вывоза 13 часов

Нардепа и брата президента футбольного клуба «Динамо» Григория Суркиса задержали на пункте пропуска Краковец, сообщает «Украинская правда».



По данным собеседника издания, Суркис вывозил 13 часов через «зеленый коридор».



Часы не были указаны в декларации. И сейчас таможня вынесла ему отказ в их вывозе.



Протокол о недекларировании не был составлен. Суркис сейчас задержан и ждет решения о том, пропустят ли его за границу или нет.



В начале полномасштабного вторжения России Григорий Суркис и его брат Игорь выехали из Украины.



Суркисы выехали в Венгрию отдельно на двух автомобилях 26 февраля между 22:40 и 23:00. Отмечается, что они уехали без декларирования наличных денег на таможне, хотя на венгерском таможенном пункте оформили у себя наличные 17,6 миллиона долларов.



В отношении инспекторов таможенного поста Вилок Закарпатской таможни, которые без проверки выпустили из страны братьев Суркисов, начали уголовное производство.