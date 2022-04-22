Умер легендарный футболист «Шахтера» Виктор Звягинцев. В 2014-м он поддержал «ДНР»

Виктор Звягинцев. Фото: «Шахтера»

На 72-м году жизни скончался футболист донецкого «Шахтера» Виктор Звягинцев. Об этом сообщает пресс-служба клуба.



«Шахтер» выразил соболезнования родным и близким Звягинцева. «Это большая потеря для всей нашей "горняцкой" семьи», — подчеркивается в сообщении.



Виктор Звягинцев является воспитанником донецкого футбола, был чемпионом СССР среди юношей (1968), а с 1970 года выступал за главную команду «Шахтера», в первом же сезоне выиграв приз «Лучшему дебютанту». Всего за восемь сезонов отыграл за «горняков» 175 матчей, становился обладателем Кубка СССР (1980) и дважды серебряным призером чемпионата СССР (1975, 1979). Защитник трижды входил в список лучших футболистов сезона, в составе сборной СССР выигрывал бронзовые медали Олимпийских игр (1976).



После завершения карьеры игрока Виктор Звягинцев был футбольным арбитром и в этом качестве отработал 279 матчей. С 1994 года руководил Федерацией футбола Донецка.



После оккупации города в 2014 году Звягинцев сотрудничал с группировкой «ДНР». В частности, он стал одним из организаторов местного футбольного турнира. За поддержку сепаратизма Звягинцев был уволен из Федерации футбола Украины.



В новости о смерти Звягицева на сайте «Футбольного союза ДНР» сказано, что он «в самые сложные времена остался в Донецке и всемерно помогал развитию футбол Донецкой Народной Республики»