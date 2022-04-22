Глава Евросовета призвал Путина обеспечить гуманитарный коридор из Мариуполя

Глава Евросовета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом европейский политик написал у себя в Twitter.



«Решительно призвал его немедленно обеспечить гуманитарный доступ и безопасный выход из Мариуполя и других осажденных городов, тем более по случаю православной Пасхи», — подчеркнул Мишель.



Также глава Евросовета написал, что «твердо подтвердил позицию ЕС: поддержка Украины и ее суверенитета, осуждение и санкции за агрессию России». «Наше единство, принципы и ценности нерушимы», — подчеркнул Мишель.



О разговоре Путина и Мишеля также сообщила пресс-служба Кремля.



В частности, сказано, что президент РФ напомнил, что отдал приказ отменить штурм промзоны завода «Азовсталь» в подконтрольном российским силам Мариуполе, а также то, что украинским военным предложено сдаться для сохранения их жизней. В трактовке российской стороны, «киевский режим не позволяет воспользоваться этой возможностью».



Реагируя на призыв Мишеля провести прямой контакт с президентом Владимиром Зеленским, Путин, как сообщили в Кремле, «вновь подтвердил известную позицию на этот счет, отметив, что такая возможность зависит, в частности, от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей, в ходе которых украинская сторона проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения».