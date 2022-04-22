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СМИ: У Путина не видят хороших пиар-сценариев выхода из войны нет. Кремль не знает, как ее закончить

22 апреля 2022, 16:35

СМИ: У Путина не видят хороших пиар-сценариев выхода из войны нет. Кремль не знает, как ее закончить

В Кремле сейчас думают над тем, как закончить войну против Украины с помощью переговоров и без обрушения рейтинга Владимира Путина и власти. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

По данным собеседников издания, во внутриполитическом блоке администрации президента России пришли к выводу: сейчас нет «хороших пиар-сценариев выхода» из войны, которые не привели бы к падению рейтинга власти.

Такие «сценарии» во внутриполитическом блоке начали прорабатывать несколько недель назад.

«Посмотрели, покрутили — какого-то понятного сценария не просматривается. Поэтому [общественное] мнение к возможному проведению переговоров [и заключению мира] решили не готовить, пустили все на самотек», — объясняет один из собеседников издания.

В Кремле уверены, что большинство россиян всерьез воспринимают войну как «борьбу с нацистами и нацизмом». В подтверждение этого они ссылаются на результаты закрытых социологических опросов.

В частности, по мнению Кремля, одним из самых серьезных препятствий для «выхода общества из войны» может стать «позиция многих представителей среднего класса», который якобы поддерживает «спецоперацию». Ссылаясь на все те же закрытые опросы, собеседники Медузы, утверждают, что эти «представители среднего класса» уверены: «В войне нужно идти до победного, если уже ее начали — до Киева или даже до Львова. Отступать нельзя».

Источники «Медузы» заявляют, что на таком фоне в Кремле «опасаются возможного недовольства» отступлением войск и переговорами. По оценке властей, оно якобы может вылиться даже в уличные протесты.

Эту гипотезу собеседники объясняют тем, что российская пропаганда «переборщила с нагнетанием темы нацизма»: «Это слишком сильные триггеры, это оживление памяти о Великой Отечественной, когда воевали с нацистами. Эту память пестовали слишком долго».

При этом публично сотрудники АП поддерживают эту риторику, поскольку считают, что с общественным мнением «спорить поздно» — а воевать все равно придется до какого-то результата, который можно объявить «победой».

Вместе с тем два политтехнолога (один из них ранее сотрудничал с АП, второй сотрудничает с Кремлем до сих пор) усомнились в адекватности таких опасений.

«Опираться на какую-то социологию сейчас странно. Люди, скорее, пассивны, они могут быть не против войны, но и не за нее. В Москве на машинах среднего класса букв Z что-то не заметно. Респонденты высказываются по инерции — даже, может, не кривят душой. Но это не воинственная поддержка. Сами воевать эти люди не готовы», — комментирует один из них.

Оба собеседника уверены, что в случае «приглушения пропаганды» никаких протестов от сторонников войны ждать не приходится. По словам одного из них, «граждане перестанут думать и говорить о нацистах, полностью переключатся на свои личные проблемы».

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